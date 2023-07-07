Теракт в Еленовке: Украине не удалось верифицировать и вернуть тела военнопленных

Украине не удалось верифицировать и вернуть тела военнопленных, погибших в результате взрыва в Еленевской колонии на оккупированной территории Донецкой области. Вернуть смогли нескольких раненых, находившихся в подорванном бараке.
Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Омбудсмен подчеркнул, что работа по Еленовке продолжается и добавил, что 29 июля представит отдельный информационный материал - "прозрачную позицию Украины" по событиям в Еленовке.
Лубинец отметил, что после трагедии в Еленовке впервые общался с российской уполномоченной по правам человека татьяной москальковой, и предложил совместную поездку в Еленовку, если "российская сторона заявила, что выступает за прозрачное расследование".
По словам уполномоченного, он предлагал москальковой, чтобы вместе с ними на место взрыва в Еленовской колонии прибыли эксперты из разных стран, часть из которых должна была пригласить россия, а часть — Украина.
Лубинец отметил, что российская сторона согласится на такой шаг.
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