Теракт в Еленовке: Украине не удалось верифицировать и вернуть тела военнопленных

15:05 07 июля Киев, Украина





Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Украине не удалось верифицировать и вернуть тела военнопленных, погибших в результате взрыва в Еленевской колонии на оккупированной территории Донецкой области. Вернуть смогли нескольких раненых, находившихся в подорванном бараке.Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец

"Тела вернуть нам не удалось. На сегодня установить верифицировать все тела мы не смогли. Эту работу мы продолжаем. Относительно раненых. Сначала у нас вообще не было информации, кто ранен, сколько выжило, где они сейчас находятся. По состоянию на сегодня нам удалось вернуть нескольких раненых, которые находились в этом бараке", - сказал он.

Омбудсмен подчеркнул, что работа по Еленовке продолжается и добавил, что 29 июля представит отдельный информационный материал - "прозрачную позицию Украины" по событиям в Еленовке.



Лубинец отметил, что после трагедии в Еленовке впервые общался с российской уполномоченной по правам человека татьяной москальковой, и предложил совместную поездку в Еленовку, если "российская сторона заявила, что выступает за прозрачное расследование".



По словам уполномоченного, он предлагал москальковой, чтобы вместе с ними на место взрыва в Еленовской колонии прибыли эксперты из разных стран, часть из которых должна была пригласить россия, а часть — Украина.

"Они берут одинаковый материал для экспертизы: земля, какие-то металлические вещи, какие-то части этого помещения, и потом мы прозрачно показываем, какие экспертизы кто наработал", - сказал он.

Лубинец отметил, что российская сторона согласится на такой шаг.