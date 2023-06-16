Теракт на Каховской ГЭС повлияет на глобальную продбезопасность и повлечет за собой рост цен на продовольствие — ООН

12:19 13 июня Киев, Украина

Разрушение плотины Каховской ГЭС в результате террористического акта рф, повлияет на глобальную продовольственную безопасность, повлечет за собой рост цен на продовольствие и проблемы с водоснабжением для сотен тысяч человек.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс, сообщает Reuters.
"Это житница – вся эта территория, которая спускается к Черному морю и Крыму, – житница не только для Украины, но и для мира. У нас уже есть трудности с продовольственной безопасностью, но цены на продовольствие, я уверен, обязательно возрастут. Почти неизбежно, что мы увидим огромные проблемы со сбором и посевом следующего урожая. И потому, что мы увидим, это огромное влияние на глобальную продовольственную безопасность", - сказал Мартин Гриффитс.
Чиновник также отметил, что нанесенный в таком масштабе ущерб гражданской инфраструктуре полностью противоречит международному гуманитарному праву.
"Это очевидно. Тот, кто это сделал, нарушил Женевские конвенции", – заявил Мартин Гриффитс.