Теракт на Каховской ГЭС повлияет на глобальную продбезопасность и повлечет за собой рост цен на продовольствие — ООН

Разрушение плотины Каховской ГЭС в результате террористического акта рф, повлияет на глобальную продовольственную безопасность, повлечет за собой рост цен на продовольствие и проблемы с водоснабжением для сотен тысяч человек.
Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс, сообщает Reuters.
Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс, сообщает Reuters.
Чиновник также отметил, что нанесенный в таком масштабе ущерб гражданской инфраструктуре полностью противоречит международному гуманитарному праву.
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