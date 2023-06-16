Теперь в «Дии» можно заменить водительское удостоверение в несколько кликов

13:35 23 мая Киев, Украина

Теперь в приложении "Дия" можно подать заявление о замене удостоверения и забрать готовое водительское в сервисном центре МВД.
 
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
 
Причины замены водительского удостоверения:

▪️ Водителей-новичков, у которых истек двухлетний срок действия первого удостоверения.
▪️ Тех, кто потерял или повредил документ.
▪ Тех, кто сменил фамилию или просто хочет выбросить пластик и пользоваться цифровым документом.
 
Чтобы воспользоваться услугой в приложении "Дия", необходимо пройти несколько простых шагов:
  • авторизоваться в приложении;
  • нажать "Услуги";
  • нажать "Замена водительского удостоверения";
  • выбрать причину замены;
  • выбрать сервисный центр, где будет удобно забрать документ;
  • подтвердить контактные данные и подписать заявление.
"После этого в течение 10 минут нужно оплатить услугу, иначе заявление аннулируется. И все — ждите приглашения в выбранный сервисный центр, чтобы забрать новое пластиковое удостоверение. Или просто подождите, когда "Дия" пришлет push-уведомление о готовности цифрового документа", — говорится в сообщении Минцифры.
В ведомстве подчеркивают, что для того, чтобы услуга стала доступной, нужно обновить приложение.