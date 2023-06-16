Теперь в «Дии» можно заменить водительское удостоверение в несколько кликов

Теперь в приложении "Дия" можно подать заявление о замене удостоверения и забрать готовое водительское в сервисном центре МВД.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
Причины замены водительского удостоверения:
▪️ Водителей-новичков, у которых истек двухлетний срок действия первого удостоверения.
▪️ Тех, кто потерял или повредил документ.
▪ Тех, кто сменил фамилию или просто хочет выбросить пластик и пользоваться цифровым документом.
Чтобы воспользоваться услугой в приложении "Дия", необходимо пройти несколько простых шагов:
- авторизоваться в приложении;
- нажать "Услуги";
- нажать "Замена водительского удостоверения";
- выбрать причину замены;
- выбрать сервисный центр, где будет удобно забрать документ;
- подтвердить контактные данные и подписать заявление.
В ведомстве подчеркивают, что для того, чтобы услуга стала доступной, нужно обновить приложение.
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