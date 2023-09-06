В "Дии" представили новую услугу: шеринг студенческого билета

12:16 05 сентября Киев, Украина

В "Дии" появилась услуга шеринга студенческого билета, что позволит отправить копию студенческого за несколько кликов.



Об этом сообщает пресс-служба "Дии".



Услуга понадобится, чтобы, например, получить скидку по студенческому, зарегистрироваться в системе учебного заведения, создать персональный кабинет на образовательных ресурсах.

"Никаких ксероксов или сканеров. Бережем средства, деревья и нервы", - прокомментировали в "Дии".

В команде внедрения также добавили, что украинские бизнесы могут настроить интеграцию с "Дией", чтобы предоставлять скидки студентам или же делиться полезным контентом с целевой аудиторией. Компании могут настроить шеринг так, чтобы получать копии как офлайн, так и онлайн.