Теперь в Бабьем Яру стреляют российские ракеты: Зеленский обратился к евреям

После вчерашнего удара российских ракет по Бабьему Яру в Киеве, президент Владимир Зеленский обратился ко всем евреям мира. Его видеообращение было обнародовано сегодня, в среду, 2 марта.
Он напомнил, что Бабий Яр – особое место Киева, место молитвы, место памяти о 100 тысячах людей, которых убили нацисты.
Он подчеркнул, что этот обстрел находится за гранью человечности.
Он отметил, что в минувший вечер и ночью российские военные продолжали бить по мирным городам: "Бомбы, ракеты, артиллерия. По мирным людям. Снова и снова. По жилым кварталам. Снова: Мариуполь, Харьков, Житомир и другие города и поселки Украины".
Зеленский подчеркнул, что украинцы находятся на своей родной земле, и за войну против них российскую власть ожидает международный трибунал.
Напомним, накануне в Киеве войска РФ обстреляли Бабий Яр. В ОП заявили о мощной ракетной атаке.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии