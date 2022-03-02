Теперь в Бабьем Яру стреляют российские ракеты: Зеленский обратился к евреям

11:25 02 Март Киев, Украина

После вчерашнего удара российских ракет по Бабьему Яру в Киеве, президент Владимир Зеленский обратился ко всем евреям мира. Его видеообращение было обнародовано сегодня, в среду, 2 марта.

Он напомнил, что Бабий Яр – особое место Киева, место молитвы, место памяти о 100 тысячах людей, которых убили нацисты.

"Вы второй раз убиваете жертв Холокоста", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что этот обстрел находится за гранью человечности.

"Очень важно, чтобы именно сейчас, именно вы – миллионы евреев по всему миру не молчали, потому что в молчании рождается нацизм. Поэтому кричите об убийствах мирных людей, кричите об убийствах украинцев", - призвал Зеленский.

Он отметил, что в минувший вечер и ночью российские военные продолжали бить по мирным городам: "Бомбы, ракеты, артиллерия. По мирным людям. Снова и снова. По жилым кварталам. Снова: Мариуполь, Харьков, Житомир и другие города и поселки Украины".

"Что же дальше, если Бабий Яр? Какие еще "военные" объекты угрожают РФ? Какие еще "базы НАТО"? – Софиевский собор? Лавра? Андреевская церковь?", - задал риторический вопрос президент.

Зеленский подчеркнул, что украинцы находятся на своей родной земле, и за войну против них российскую власть ожидает международный трибунал.

Напомним, накануне в Киеве войска РФ обстреляли Бабий Яр. В ОП заявили о мощной ракетной атаке.