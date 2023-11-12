Теперь украинцы могут оставить жалобу на антиукраинскую позицию водителя такси

10:09 12 ноября Киев, Украина

Граждане Украины стали чаще использовать при общении государственный украинский язык. Это стало для них одним из выражений патриотизма. Вместе с тем, это и проявление уважения к Закону.

Наиболее частыми нарушения языкового закона встречается в сфере обслуживания. Поэтому одна из действующих в Украине служб такси открыла возможность оставить жалобу на антиукраинскую позицию водителя. Эта функция стала доступна в клиентской программе сервиса.

Теперь в меню оценки поездки можно пожаловаться не только на поведение водителя, манеру управления, состояние авто или замену машины, но и на антиукраинскую позицию водителя.

Выбирая две самые низкие оценки, среди возможных претензий дополнительно появилась графа "Антиукраинская позиция".

Вероятно, такая опция была внедрена после скандала с водителем киевского такси, отказавшегося по требованию пассажирок перейти на украинский язык, и отказавшего им в перевозке.

Ранее в Николаеве правоохранители возбудили уголовное производство против водителя маршрутки, который обругал пассажирку за украинский язык.