Теперь тысячи женщин не смогут выехать из Украины

Согласно новому постановлению правительства, выезд за границу теперь запрещен для женщин, которые являются госслужащими или депутатами советов всех уровней. Пересечение границы для них возможно только на основании документов о служебных командировках.

Об этом говорится в постановлении Кабмина, принятом 27 января.

Ранее выезд за границу был запрещен мужчинам призывного возраста и женщинам-военнослужащим. А теперь запрет расширили на некоторые категории гражданских женщин.

Заметим, что мужчины-депутаты местных органов самоуправления и без того не имели права выезда как военнообязанные.

Список должностей, занимая которые и мужчины, и женщины должны получить разрешение на пересечение границы:

члены Кабмина, первые заместители и заместители министров, госсекретарь Кабмина, его первый заместитель и заместители, государственные секретари министерств,

руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители,

руководитель аппарата Верховной Рады, его первый заместитель и заместители, народные депутаты, уполномоченный Верховной Рады по правам человека и его представители,

руководитель Офиса президента и его заместители, руководители других вспомогательных органов и служб, образованных президентом, и их заместители,

глава СБУ, его первый заместитель и заместители,

председатель и члены Нацсовета по телевидению и радиовещанию, председатель и члены счетной палаты, председатель и члены ЦИК, председатели и члены других государственных коллегиальных органов,

секретарь СНБО, его первый заместитель и заместители,

глава Нацбанка, его первый заместитель и заместители,

постоянный представитель президента в Крыму и его заместители, главы местных госадминистраций, их первые заместители и заместители,

судьи Конституционного Суда, судьи, прокуроры, руководители других государственных органов и их заместители,

депутаты местных советов, а также руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работники, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, руководители государственных предприятий и их заместители.

Заметим, что депутатами местных советов являются 15 тыс. женщин. Из них более 9 тыс. – депутаты сельских советов. Им тоже запрещен выезд за границу, если речь не идет о служебной командировке.

Исключения, при которых выезд за пределы страны разрешен:

родителям-одиночкам для посещения детей за границей;

для лечения за границей;

на основании отдельного решения главы ГПСУ, в случае смерти членов семей за границей.

Напомним, правительство 27 января приняло постановление, которое на время действия военного положения запрещает выезд за границу чиновников без уважительных причин. Пересечь границу можно только в случае служебной командировки.