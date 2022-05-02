Теперь по всей Украине действует карантин "оранжевой зоны"

Карантин выходного дня оказал положительное влияние на сдерживание пандемии коронавируса, поэтому кабмин Украины совместно с мэрами городов приняли решение не продлевать его, а временно ввести ограничения, которые действовали ранее в оранжевой зоне.
Об этом заявил Шмыгаль во время заседания Кабинета Министров в среду, 2 декабря.
По словам Шмыгаля, Кабинет Министров пока нарабатывает наиболее сбалансированное решение относительно возможного усиления карантинных ограничений. Правительство сообщит о решении за 7 дней до их введения.
Премьер сообщил, что власти провели опрос относительно оптимальных карантинных мер среди городских голов и руководителей областных государственных администраций. По словам Шмыгаля, почти 90% опрошенных городских голов поддержали полный запрет по проведению концертов. Установление городской новогодней елки с рядом ограничений для посещения поддерживают почти 60% представителей органов местного самоуправления.
Отметим, что в "оранжевой" зоне запрещается деятельность хостелов, туристических баз, кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; спортзалы, фитнес-центры (если нельзя обеспечить дистанцию), прием новых смен в детские лагеря; ограничения для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.
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