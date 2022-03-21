Теперь налоги платить проще. Налоговая запускает Тaxsevicebot

Государственная налоговая служба Украины в ноябре планирует ввести в эксплуатацию налогового бота -Тaxsevicebot.
Об этом глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко сказал в ходе пресс-конференции во вторник, 27 октября.
Об этом глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко сказал в ходе пресс-конференции во вторник, 27 октября.
Он добавил, что на втором этапе через бот налогоплательщики смогут предварительно заполнять отчетность для плательщиков единого налога, а также платить налоги в два клика и получать оповещения о возникновении налогового долга.
По словам Любченко, количество налогоплательщиков в этом году увеличилось на 600 тысяч — до 3,434 млн.
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