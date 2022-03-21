Теперь налоги платить проще. Налоговая запускает Тaxsevicebot

13:40 27 октября Киев, Украина

Государственная налоговая служба Украины в ноябре планирует ввести в эксплуатацию налогового бота -Тaxsevicebot.



Об этом глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко сказал в ходе пресс-конференции во вторник, 27 октября.

«В ноябре мы запускаем Тaxsevicebot через месенджеры — Telegram, Viber. На первом этапе можно будет таким образом получить и состояние расчетов с бюджетом, и регистрационные данные, учетные данные, уведомления о результатах обработки документов, напоминания о необходимости подачи отчетности и уплаты налогов», — заявил Любченко.

Он добавил, что на втором этапе через бот налогоплательщики смогут предварительно заполнять отчетность для плательщиков единого налога, а также платить налоги в два клика и получать оповещения о возникновении налогового долга.



По словам Любченко, количество налогоплательщиков в этом году увеличилось на 600 тысяч — до 3,434 млн.