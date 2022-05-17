Теперь на кадастровой карте Украины обозначены границы всех территориальных общин

10:34 12 августа Киев, Украина

По информации, поступившей от Министерства развития общин и территорий, Госгеокадастр обновил доступную в интернете кадастровую карту Украины. Было добавлено отображение границ территориальных общин.

Отмечается, что новая функция будет полезна владельцам земельных участков, землеустроителям, органам местного самоуправления и представителям государственной власти.

"Сейчас обновление носит информативный характер, однако уже может помочь при разработке документации землеустройства", - говорится в сообщении.

Новый слой кадастровой карты позволит облегчить работу с комплексными планами пространственного развития территориальных общин.

Как сообщалось ранее, в Украине появилась визуализированная соцкарта территориальных общин.