Теперь к Добкину следует обращаться "отче". Экс-депутат стал диаконом УПЦ МП

07:46 08 апреля Киев, Украина

Митрополит Московского патриархата в Украине Онуфрий совершил обряд и поставил бывшего народного депутата Михаила Добкина в сан диакона УПЦ МП.
 
Об этом в четверг, 7 апреля, сообщает пресс-служба Харьковской епархии.

"За богослужением митрополит Онуфрий совершил хиротонию в диаконы выпускника Харьковской духовной семинарии Михаила Добкина", - сказано в сообщении.

Отец ПЦУ и преподаватель Киевской православной богословской академии Иван Сидор отметил, что теперь к Добкину, следует обращаться "отче".