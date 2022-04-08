Теперь к Добкину следует обращаться "отче". Экс-депутат стал диаконом УПЦ МП

07:46 08 апреля Киев, Украина

Митрополит Московского патриархата в Украине Онуфрий совершил обряд и поставил бывшего народного депутата Михаила Добкина в сан диакона УПЦ МП.

Об этом в четверг, 7 апреля, сообщает пресс-служба Харьковской епархии.



"За богослужением митрополит Онуфрий совершил хиротонию в диаконы выпускника Харьковской духовной семинарии Михаила Добкина", - сказано в сообщении.



Отец ПЦУ и преподаватель Киевской православной богословской академии Иван Сидор отметил, что теперь к Добкину, следует обращаться "отче".