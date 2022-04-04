Теперь интернет доступен и в самых отдаленных регионах

12:14 09 ноября Киев, Украина

С начала июля Минцифра Украины начала активную работу по предоставлению украинцам 4G в диапазоне 900 МГц, благодаря этому многие маленькие города и отдаленные села страны получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету.

Об этом в соцсети сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.



По его словам, через три года 95% украинский смогут пользоваться скоростным мобильным интернетом.



"И с июля 2020 операторы начали постепенное подключение областей Украины к 4G в диапазоне 900 МГц. 4,7 млн украинцев получили доступ к 4G с июля по октябрь. 1,5 млн — впервые. Всего в Украине к 4G пока подключено 20506 населенных пунктов, в октябре — 2 497. Впервые 4G появился в октябре в 1146 городах и селах. Плюс Черниговская, Полтавская, Сумская, Кировоградская, Николаевская области. Важной победой команды Минцифры и операторов стало развертывание сетей 4G в диапазоне 900 МГц. Предоставить доступ к мобильной связи 4G — самый быстрый способ обеспечить украинцев высокоскоростным интернетом", — рассказал министр.



