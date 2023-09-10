Теперь ежегодно 14 сентября в Украине будут отмечать День танковых войск

11:19 10 сентября Киев, Украина

Новые реалии войны требуют изменений и в датах, и в названиях, поэтому указом №574/2023 президент Владимир Зеленский установил День танковых войск Украины, который будет отмечаться ежегодно 14 сентября. Действовавший до этого указ президента Леонида Кучмы О Дне танкистов, согласно которому он отмечался во второе воскресенье сентября признан утратившим силу.

Решение объясняется необходимостью почтить мужество и героизм воинов-танкистов, проявленные в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также начало новых военных традиций.

В указе Кучмы говорилось о "поддержке инициативы ветеранов танковых войск и танкостроителей Украины" с учетом "боевых заслуг танкистов в годы Второй мировой войны" и "воспитании воинов-танкистов Вооруженных сил Украины на лучших традициях предыдущих поколений".

Отметим, что во второе воскресенье сентября день танкистов продолжает отмечаться в стране-агрессоре россии.

Напомним, ранее Зеленский подписал указ, вводящий в Украине празднование Дня Европы 9 мая. День памяти и победы над нацизмом будет отмечен в Украине 8 мая.

Кроме того, в Украине официально изменились даты Рождества и еще несколько праздников. Президент закрепил празднование Рождества 25 декабря, Дня защитников 1 октября и Дня государственности 15 июля.