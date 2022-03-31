Темпы вакцинации в Украине: сводка за сутки

4 июля пресс-служба Министерства здравоохранения Украины опубликовала информацию о темпе вакцинации в стране. Согласно данным, за прошедшие сутки привилось 38 857 украинцев. Из них 21 489 человек получили первую дозу вакцины, а 17 368 человек прошли вакцинацию полностью.
С начала кампании по вакцинации привито 2 059 728 украинцев. Больше всего за прошедшие 24 часа привито киевлян и жителей Днепропетровщины. В течение суток работали 220 мобильных бригад, 330 пунктов прививки, 125 центров вакцинации.
Больше всего за прошедшие 24 часа иммунизировано жителей Киева (2 802) и Днепропетровщины (1 255), а меньше всего сделано прививок в Черновицкой области (155).
С начала прививочной кампании привито 2 059 728 человек.
Количество прививок за сутки (одна доза):
- Киев - 2802
- Винницкая область - 310
- Волынская область - 765
- Днепропетровская область - 1255
- Донецкая область - 605
- Житомирская область - 1163
- Закарпатская область - 247
- Запорожская область - 626
- Ивано-Франковская область - 438
- Киевская область - 1763
- Кировоградская область - 775
- Луганская область - 179
- Львовская область - 1757
- Николаевская область - 460
- Одесская область - 535
- Полтавская область - 1155
- Ровенская область - 619
- Сумская область - 838
- Тернопольская область - 396
- Харьковская область - 1172
- Херсонская область - 836
- Хмельницкая область - 569
- Черкасская область - 1144
- Черновицкая область - 155
- Черниговская область - 530
По состоянию на 2 июля в лист ожидания вакцинации записались 772 102 человек.
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