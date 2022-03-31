Темпы вакцинации в Украине: сводка за сутки

10:01 04 июля Киев, Украина

4 июля пресс-служба Министерства здравоохранения Украины опубликовала информацию о темпе вакцинации в стране. Согласно данным, за прошедшие сутки привилось 38 857 украинцев. Из них 21 489 человек получили первую дозу вакцины, а 17 368 человек прошли вакцинацию полностью.

С начала кампании по вакцинации привито 2 059 728 украинцев. Больше всего за прошедшие 24 часа привито киевлян и жителей Днепропетровщины. В течение суток работали 220 мобильных бригад, 330 пунктов прививки, 125 центров вакцинации.

Больше всего за прошедшие 24 часа иммунизировано жителей Киева (2 802) и Днепропетровщины (1 255), а меньше всего сделано прививок в Черновицкой области (155).

С начала прививочной кампании привито 2 059 728 человек.

Количество прививок за сутки (одна доза):

  • Киев - 2802
  • Винницкая область - 310
  • Волынская область - 765
  • Днепропетровская область - 1255
  • Донецкая область - 605
  • Житомирская область - 1163
  • Закарпатская область - 247
  • Запорожская область - 626
  • Ивано-Франковская область - 438
  • Киевская область - 1763
  • Кировоградская область - 775
  • Луганская область - 179
  • Львовская область - 1757
  • Николаевская область - 460
  • Одесская область - 535
  • Полтавская область - 1155
  • Ровенская область - 619
  • Сумская область - 838
  • Тернопольская область - 396
  • Харьковская область - 1172
  • Херсонская область - 836
  • Хмельницкая область - 569
  • Черкасская область - 1144
  • Черновицкая область - 155
  • Черниговская область - 530

По состоянию на 2 июля в лист ожидания вакцинации записались 772 102 человек.