Темпы вакцинации в Украине: сводка за сутки

4 июля пресс-служба Министерства здравоохранения Украины опубликовала информацию о темпе вакцинации в стране. Согласно данным, за прошедшие сутки привилось 38 857 украинцев. Из них 21 489 человек получили первую дозу вакцины, а 17 368 человек прошли вакцинацию полностью.

С начала кампании по вакцинации привито 2 059 728 украинцев. Больше всего за прошедшие 24 часа привито киевлян и жителей Днепропетровщины. В течение суток работали 220 мобильных бригад, 330 пунктов прививки, 125 центров вакцинации.

Больше всего за прошедшие 24 часа иммунизировано жителей Киева (2 802) и Днепропетровщины (1 255), а меньше всего сделано прививок в Черновицкой области (155).

С начала прививочной кампании привито 2 059 728 человек.

Количество прививок за сутки (одна доза):

Киев - 2802

Винницкая область - 310

- 310 Волынская область - 765

Днепропетровская область - 1255

Донецкая область - 605

Житомирская область - 1163

Закарпатская область - 247

Запорожская область - 626

Ивано-Франковская область - 438

Киевская область - 1763

Кировоградская область - 775

Луганская область - 179

Львовская область - 1757

Николаевская область - 460

Одесская область - 535

Полтавская область - 1155

Ровенская область - 619

Сумская область - 838

Тернопольская область - 396

Харьковская область - 1172

Херсонская область - 836

Хмельницкая область - 569

Черкасская область - 1144

Черновицкая область - 155

Черниговская область - 530

По состоянию на 2 июля в лист ожидания вакцинации записались 772 102 человек.