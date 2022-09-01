Температура зимой в квартирах киевлян может быть ниже нормы - Кличко

11:38 15 августа Киев, Украина

Зимой температура в квартирах киевлян может быть ниже нормы, поэтому мэр столицы Виталий Кличко посоветовал запасаться теплой домашней одеждой и теплыми одеялами.

Об этом шла речь в интервью Кличко.

"Норма - 21 градус, а может быть 19 или 18", - предупредил Кличко.

По его словам, возможны и перебои с электричеством, но городские власти постараются сделать так, чтобы этого не случалось.

"Если будут перебои с электричеством, у нас есть генераторы. Если не будет отопления или газа не будет, у нас есть запасы мазута. Определенное время мы сможем функционировать автономно. Но это достаточно короткий промежуток времени, который нужен, чтобы решить проблему", - подчеркнул мэр столицы.



Кроме того, Кличко сказал: Кабмин заверил городские власти, что газ для населения будет и что он не подорожает.