Температура зимой в квартирах киевлян может быть ниже нормы - Кличко
11:38 15 августа Киев, Украина
Зимой температура в квартирах киевлян может быть ниже нормы, поэтому мэр столицы Виталий Кличко посоветовал запасаться теплой домашней одеждой и теплыми одеялами.
Об этом шла речь в интервью Кличко.
"Норма - 21 градус, а может быть 19 или 18", - предупредил Кличко.
По его словам, возможны и перебои с электричеством, но городские власти постараются сделать так, чтобы этого не случалось.
"Если будут перебои с электричеством, у нас есть генераторы. Если не будет отопления или газа не будет, у нас есть запасы мазута. Определенное время мы сможем функционировать автономно. Но это достаточно короткий промежуток времени, который нужен, чтобы решить проблему", - подчеркнул мэр столицы.
Кроме того, Кличко сказал: Кабмин заверил городские власти, что газ для населения будет и что он не подорожает.
"Это ожидание. Но мы не исключаем, что могут быть террористические акты, атаки по газонасосным станциям. Этот сценарий мы тоже учитываем. Мы закупили генераторы, топливо для этих генераторов. В первую очередь они пойдут на больницы, на садики и школы. Мы сделаем все возможное и невозможное, что зависит от нас, чтобы в домах было тепло", - отметил Кличко.
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