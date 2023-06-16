Технические работы: мобильное приложение "Укрзализныци" будет недоступно с 21:00 до полуночи
15:53 25 мая Киев, Украина
Мобильное приложение
"Укрзализныци" не будет работать с 21:00 до полуночи. Об этом говорится в сообщении, полученном владельцами приложения.
“Сегодня с 21:00 до полуночи будем делать приложение более быстрым и удобным. Из-за технических работ нельзя будет приобрести и вернуть билеты и получить напоминания о путешествии”, — говорится в сообщении.
В то же время, приобретенные билеты будут доступны даже в оффлайне, как всегда. В "Укрзализныце" просят проверить время отправления, чтобы вовремя успеть на поезд без напоминания.
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