Технические работы: мобильное приложение "Укрзализныци" будет недоступно с 21:00 до полуночи

15:53 25 мая Киев, Украина

Мобильное приложение "Укрзализныци" не будет работать с 21:00 до полуночи. Об этом говорится в сообщении, полученном владельцами приложения.

“Сегодня с 21:00 до полуночи будем делать приложение более быстрым и удобным. Из-за технических работ нельзя будет приобрести и вернуть билеты и получить напоминания о путешествии”, — говорится в сообщении.

В то же время, приобретенные билеты будут доступны даже в оффлайне, как всегда. В "Укрзализныце" просят проверить время отправления, чтобы вовремя успеть на поезд без напоминания.