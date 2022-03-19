Тарифы за парковку теперь в руках местных органов самоуправления

Тарифы на платные парковочные площадки теперь будут устанавливать местные власти, в формировании цены важную роль будет играть инвестиционная составляющая. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета Министров Украины.
В результате, городские власти смогут устанавливать гибкие цены на парковку, что привлечет большее количество автомобилистов.
Благодаря этому законодательному нововведению местные органы самоуправления смогут изменять стоимость парковки в зависимости от их местоположения и популярности. То есть на центральных улицах цена парковки будет в разы выше, чем в отдаленных районах города. Таким образом будет регулироваться загруженность улично-дорожной сети.
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