Тарифы за парковку теперь в руках местных органов самоуправления

13:00 29 октября Киев, Украина

Тарифы на платные парковочные площадки теперь будут устанавливать местные власти, в формировании цены важную роль будет играть инвестиционная составляющая. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета Министров Украины.

В результате, городские власти смогут устанавливать гибкие цены на парковку, что привлечет большее количество автомобилистов.

"Действующие подходы по формированию тарифов на парковку, а именно жесткая привязка их к расходам на обустройство и содержание площадок, отсутствие инвестиционной составляющей в тарифе, лишает города возможности эффективно развивать парковочное пространство, а также ввести в паркингах прогрессивный тариф с целью стимулирования людей к краткосрочной парковке", — говорится в пояснительной записке.

Благодаря этому законодательному нововведению местные органы самоуправления смогут изменять стоимость парковки в зависимости от их местоположения и популярности. То есть на центральных улицах цена парковки будет в разы выше, чем в отдаленных районах города. Таким образом будет регулироваться загруженность улично-дорожной сети.