Тарифы оператора Lifecell вводят в заблуждение своих пользователей

Если вы ни разу не пользовались услугами мобильного оператора Lifecell, вам стоит задуматься прежде, чем начать ими пользоваться, дело в том, что большинство пользователей постоянно жалуются на преждевременные списания средств, не корректную. Работы внутренних тарификаторов, т.е., например у вас стоит в тарифе преоплаченных 20 гигабайт интернета то мобильный оператор Life при достижении 12-15ГБ пришлёт вам смс что осталось всего на всего 200МБ и вам срочно надо оплатить новый пакет услуг интернета или полностью продлить текущий ваш тариф. Как правило это происходит за неделю до реального окончания действия срока тарифа. Т.е. по сути пользователь платит полную стоимость тарифа не за 4 недели как обещает оператор а за 3 недели. Объём который вы использовали за месяц можно настроить для отображения в настройках телефона и также можно настроить предупреждение по достижении нужного порога и сравнить эти данные на момент получения смс про окончание мегабайт в тарифном пакете.

Далее с самой тарифной сеткой и информацией, предоставленной на портале самого мобильного оператора.

Как мы видно на скриншоте представлены 3 тарифа стоимостью от 100 до 225 грн за условных 4 недели (реальный срок вы должны помнить что будет всегда меньше), а в тарифах с лимитированным трафиком таким например как Смарт Лайф Феномен который есть на скриншоте и якобы составляет 20ГБ будет существенно меньше.

Стоимость же каждого тарифа в действительности будет значительно выше чем та которую видит пользователь который хочет подключиться или перейти на новый тарифный план, увидив такое предложение.

Расчёт маркетологов или тех кто наполнял и составлял сайт был на то что, формулировка «от 150 грн \ 4 недели» как правило подразумевает что это базовый тариф который равняется 150 грн, а дополнительные услуги которые можно впоследствии заказать будут добавлять к стоимости тарифа определённые суммы. Но это не так.

Мобильный оператор Life решил ввести вас в заблуждение, указав изначально самую низшую из всех возможных сум за тариф.

Если у пользователя или будущего абонента мобильного оператора Life всё же будет желание узнать реальную стоимость тарифа ДО того момента как спишут средства, это можно попробовать, отыскав в описании тарифа. Например открыв нужный тариф.

Пользователь всё равно не видит реальных условий и реальной стоимости тарифа кроме как «от 150 грн \ 4 недели», что такое «ОТ» пользователю тоже не доступно, так как не существует ссылки где это бы расшифровывалось, но ниже есть полные условия тарифа, и вот там конечно могло бы быть описание … но нет и там его. И все уже привыкли читать сноски и мелкий текст, и даже это не даёт ответа на вопрос реальной стоимости тарифа.

Но он всё же есть реальная стоимость тарифа будет составлять на 90 – 115 гривен выше завяленной, т.е.

СМАРТ ЛАЙФ ФЕНОМЕН – 150 грн, вместо «от 100»

СВОБОДНЫЙ ЛАЙФ – 240 грн, вместо «от 150»

PLATINUM ЛАЙФ – 350 грн вместо «от 225»

Но больше всего мобильный оператор Lifecell использует серые и чёрные схемы как больше заставить своих клиентов потратить когда они находятся в роуминге, об этом позже