Танки, гаубицы, остатки ракет: на Крещатике начали устанавливать уничтоженную российскую технику

09:59 21 августа Киев, Украина

На Крещатике Киеве пройдет "парад" уничтоженной российской техники. На центральной улице столицы начали устанавливать сгоревшие танки, бронемашины, остатки ракет.

Крещатик перекрыт от угла Богдана Хмельницкого до Майдана Незалежности.

На главную улицу столицы уже привезли около 20 единиц уничтоженной техники оккупантов, среди которых танки, самоходные гаубицы, БМП, МТЛБ, БТРы, БМД, остатки сбитых ракет.

В первый раз "парад" уничтоженной российской техники прошел на Крещатике в Киеве ко Дню независимости в 2022 году.