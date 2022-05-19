Танцор балета Дорофеевой Евгений Гончаренко вышел из комы

12:37 16 августа Киев, Украина

Радостная новость для фанатов певицы Нади Дорофеевой. Танцор ее балета Евгений Гончаренко, который после удара, полученного от сотрудника УГО, находился в коме – открыл глаза. О том, что ее сын вышел из комы, в Facebook написала его мать Ирина Гончаренко.

"Женя проснулся! Движемся дальше!", - написала мать избитого парня.

Евгений пробыл в коме больше двух недель. У него были тяжелые травмы головы. Ранее Гончаренку сделали трепанацию черепа. Из-за большой раны на голове размером 10 на 10 сантиметров в палату никого не пускали.

Лечение обходилось от трех до пяти тысяч гривен. Деньги помогал собирать благотворительный фонд.

Напомним, в Киеве возле выхода из ночного клуба Lift избили танцора балета Дорофеевой.