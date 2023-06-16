Тайная операция "Black Box": ущерб оккупантам на $700 млн

12:03 05 июня Киев, Украина

Тайная операция "Black Box" Министерства обороны Украины нанесла оккупантам ущерб на сумму более 700 миллионов долларов только за последний месяц.

Результаты этой операции были заметны на различных объектах, как сообщает Главное управление разведки (ГУР МОУ) Украины.

По информации от ГУР МОУ, с апреля по май 2023 года результаты операции "Black Box" были видны в логистических центрах, транспортных узлах, местах скопления военной техники, а также на других стратегически важных целях.

Как пояснил начальник ГУР МОУ генерал-майор Кирилл Буданов, это лишь часть информации о Black Box, которую сейчас можно обнародовать.
 
"Сумма ущерба в размере более 700 миллионов долларов - это наш последний вклад в ослабление наступательного потенциала противника, подрыв его боевого духа и принуждение его к признанию своего поражения в этой войне",- отметил он.