Тайная операция "Black Box": ущерб оккупантам на $700 млн

Тайная операция "Black Box" Министерства обороны Украины нанесла оккупантам ущерб на сумму более 700 миллионов долларов только за последний месяц.
Результаты этой операции были заметны на различных объектах, как сообщает Главное управление разведки (ГУР МОУ) Украины.
По информации от ГУР МОУ, с апреля по май 2023 года результаты операции "Black Box" были видны в логистических центрах, транспортных узлах, местах скопления военной техники, а также на других стратегически важных целях.
Как пояснил начальник ГУР МОУ генерал-майор Кирилл Буданов, это лишь часть информации о Black Box, которую сейчас можно обнародовать.
Результаты этой операции были заметны на различных объектах, как сообщает Главное управление разведки (ГУР МОУ) Украины.
По информации от ГУР МОУ, с апреля по май 2023 года результаты операции "Black Box" были видны в логистических центрах, транспортных узлах, местах скопления военной техники, а также на других стратегически важных целях.
Как пояснил начальник ГУР МОУ генерал-майор Кирилл Буданов, это лишь часть информации о Black Box, которую сейчас можно обнародовать.
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