Таисия Повалий: россия "спасает" Украину, а путин "избавляет мир от нацизма"

13:54 24 января Киев, Украина

Известная певица родом из Украины, но активно поддерживающая войну россии в нашей стране, Таисия Повалий сделала циничное заявление. Она открыто сказала, что на стороне рф. Соответствующее интервью со звездой опубликовало издание Дни.ру.

Артистка считает, что россия "спасает" Украину.

"Я с детства привыкла быть там, где правда. Поэтому я - с россией. Я за то, чтобы произошел возврат из зомбированного состояния, в котором находится сегодня моя Украина, к нормальной жизни. Все эти 8 лет я жила с непониманием того, почему все это происходит на Донбассе, за что там убивают людей... Я ждала наступления времени справедливости. Наконец, оно наступает. Очень хочу, чтобы люди на Донбассе жили так, как хотят сами, чтобы им ничего не навязывали, не насиловали. И сейчас именно за это и идет борьба... В том, что сегодня делает россия, вижу спасение и свое, и Украины. Чувствую, что россия сейчас меня защищает", – выдала Повалий.

По ее словам, путин выполняет историческую миссию.

"Владимир путин для меня - этот тот человек, который в силах сохранить сильную россию и избавить мир от нацизма, с которым я столкнулась напрямую. Это его историческая миссия, на мой взгляд", - сказала предательница.

Напомним, что сын Таисии Повалий отрекся от матери после её выступления в кремлевском дворце.