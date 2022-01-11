Сыновья принцессы Дианы установят в Лондоне статую матери-леди Ди

Память о народной принцессе леди Ди живет в сердцах не только британцев, но и многих людей со всего мира. До сих пор ее имя не сходит с телевизионных экранов и страниц прессы.

Как сообщила служба ВВС, принцы Уильям и Гарри три года назад заказали статую своей матери принцессы Дианы, которую планируют установить в Лондоне в следующем году в день ее юбилея.

Так, скульптуру по заказу сыновей Дианы, датированному 2017 годом, создаст Иэн Рэнк-Бродли - автор портрета королевы Елизаветы II, изображенного на всех британских монетах.

Статую поставят в саду Кенсингтонского дворца 1 июля 2021 года. Особенности ее внешнего вида не разглашаются, указано в сообщении.

По данным ВВС, в Кенсингтонских садах уже расположена мемориальная детская площадка, посвященная памяти принцессы, а в Гайд-парке находится мемориальный фонтан.

Как сообщалось, дворецкий Дианы Пол Баррел поделился ранее неизвестным ее письмом сыновьям. Леди Ди написала о любви к Уильяму и Гарри.

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