Сын депутата британского парламента приехал добровольцем воевать за Украину

07:33 10 Март Киев, Украина

Среди британских добровольцев, отправившихся воевать за Украину, есть сын британской депутатки 30-летний Бен Грант.

Бен – бывший спецназовец Королевской морской пехоты с опытом службы более 5 лет, пишет издание Evening Standart.



Это сын Хелен Грант, члена британского парламента от Консервативной партии и советницы Бориса Джонсона. Раньше была министром спорта Великобритании.



Грант решил приехать в Украину после того, как увидел видео бомбардировки одного из украинских жилых домов, на которых был слышен детский крик.