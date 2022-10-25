Свыше 40 тысяч украинских студентов переведут на бюджетное обучение

18:12 25 октября Киев, Украина



В Украине 46 тысяч студентов отдельных категорий подтверждены на перевод из контракта на бюджет. Об этом заявил во время телемарафона министр образования Сергей Шкарлет.

"Максимально ожидаемое в этом году количество таких студентов 87 тысяч. В настоящее время подтверждено около 46 тысяч. Процесс продолжается", - сказал Шкарлет.



К этим категориям относятся:

дети погибших защитников Украины;

участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны;

дети участников боевых действий;

жители особо опасных территорий.

"Из-за связанных с войной обстоятельств такое решение будет требовать дополнительно около 9 млрд грн до 2025 года включительно. В 2022 году эта сумма составляет более 363 млн гривен", - подчеркнул Министр.

Напомним, ранее сообщалось, что студенты-переселенцы и жители особо опасных территорий в Украине смогут перевестись на бюджетное обучение. Это касается студентов, которые были зачислены в заведения в прошлые годы на коммерческие места.