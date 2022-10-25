Свыше 40 тысяч украинских студентов переведут на бюджетное обучение

В Украине 46 тысяч студентов отдельных категорий подтверждены на перевод из контракта на бюджет. Об этом заявил во время телемарафона министр образования Сергей Шкарлет.
К этим категориям относятся:
- дети погибших защитников Украины;
- участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны;
- дети участников боевых действий;
- жители особо опасных территорий.
Напомним, ранее сообщалось, что студенты-переселенцы и жители особо опасных территорий в Украине смогут перевестись на бюджетное обучение. Это касается студентов, которые были зачислены в заведения в прошлые годы на коммерческие места.
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