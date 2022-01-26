Своим погромом хасиды осквернили могилу Раби Нахмана в Умани

Не смотря на лояльность украинского правительства, которое в условиях карантина позволило хасидским паломникам провести празднование Рош ха-Шана у могилы Раби Нахмана, гости позволили себе творить беспорядки. Игнорируя все требования карантинных мероприятий, прибывшие в Умань хасиды устроили погром на могиле Раби Нахмана из-за карантинных ограждений установленных для их безопасности.

На видео видно, как хасиды расшатывают и сносят защитные ограждения, установленные на могиле Раби Нахмана в Умани. Железные конструкции были размещены, чтобы минимизировать последствия распространения коронавируса.

Тем временем, в фонде Раби Нахмана, который является официальной стороной, представляющей хасидов, заявили, что с нарушителями порядка будет проведена разъяснительная работа и их действия ни в коей мере не отражают отношения движения к законам Украины.

Ранее в фонде имени Рабби Нахмана сравнили карантинный недопуск раввинов и врачей из Израиля с геноцидом еврейского народа.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина по просьбе Израиля применила строгую политику по отношению к прибывающим в Умань паломникам.

Перед этим украинские власти многократно заявляли, что празднование праздника Рош ха-Шана в Умани в этом году невозможно и призывали хасидов воздержаться от поездки.