Сводка новостей за минувшую ночь

Дайджест новостей за ночь:
▪ В Украину прибыла очередная партия станций спутникового интернета StarLink – он практически может заменить обычных интернет-провайдеров. Такую связь фактически невозможно ни сломать, ни отключить.
▪️ Япония вводит запрет на экспорт более 300 товаров и технологий в РФ и Белоруссию. Также вводится запрет на экспорт нефтеперерабатывающего оборудования и сопутствующих технологий. Япония запрещает своим компаниям сотрудничество с 49 российскими компаниями, связанными с военным производством. Кроме того, Япония позволит упрощенный въезд украинцам, спасающимся от войны.
▪️Американский Сенат единогласно принял резолюцию о признании путина военным преступником и призвал Международный уголовный суд в Гааге расследовать причастность российских военных к военным преступлениям и преступлениям против человечности.
▪️Россия вместо сына Байдена ввела санкции против его умершего отца. Покойного отца президента США зовут Джозеф Робинет Байден, а сына Джо Байдена — Джозеф Робинет Байден-младший. Российские грамотии внесли его в список без приставки "junior".
▪Центр противодействия дезинформации при СНБО: путин теряет поддержку своего ближайшего окружения олигархов из-за санкций, что создает предпосылки к мятежу.
▪ В Украину прибыла очередная партия станций спутникового интернета StarLink – он практически может заменить обычных интернет-провайдеров. Такую связь фактически невозможно ни сломать, ни отключить.
▪️ Япония вводит запрет на экспорт более 300 товаров и технологий в РФ и Белоруссию. Также вводится запрет на экспорт нефтеперерабатывающего оборудования и сопутствующих технологий. Япония запрещает своим компаниям сотрудничество с 49 российскими компаниями, связанными с военным производством. Кроме того, Япония позволит упрощенный въезд украинцам, спасающимся от войны.
▪️Американский Сенат единогласно принял резолюцию о признании путина военным преступником и призвал Международный уголовный суд в Гааге расследовать причастность российских военных к военным преступлениям и преступлениям против человечности.
▪️Россия вместо сына Байдена ввела санкции против его умершего отца. Покойного отца президента США зовут Джозеф Робинет Байден, а сына Джо Байдена — Джозеф Робинет Байден-младший. Российские грамотии внесли его в список без приставки "junior".
▪Центр противодействия дезинформации при СНБО: путин теряет поддержку своего ближайшего окружения олигархов из-за санкций, что создает предпосылки к мятежу.
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