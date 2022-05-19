«Свободное небо»: на Днепропетровщине пройдет авиафест

17:22 16 августа Киев, Украина

Днепропетровская область отметит 30-летие Независимости Украины зрелищным фестивалем «Свободное небо»

Об этом сообщает пресс- служба Днепропетровской областной госадминистрации.

«Готовим «Свободное небо-2021» с особыми чувствами. Ведь и дата выдающаяся – нашей стране исполнится 30. Шоу будет еще мощнее. Расширили и концертную программу. Музыкой авиафест наполнят популярные певцы», – рассказала заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации Ольга Горб.

Как сообщили в ОГА, официальное открытие мероприятия состоится 21 августа в 10:00. Авиашоу начнется в полдень и продлится 3 часа. В воздухе развернут огромный флаг Украины. Самолеты будут кружить между облаков в зрелищных кульбитах.



Откроет концертную программу в 15:00 победительница «Евровидения-2004», народная артистка Украины Руслана, а в 16:00 ее сменит Ivan NAVI.



В течение дня на аэродроме будут работать детские площадки, фудкорты и ярмарка. Вход для всех желающих свободный.