«Свободное небо»: на Днепропетровщине пройдет авиафест

Днепропетровская область отметит 30-летие Независимости Украины зрелищным фестивалем «Свободное небо».
Об этом сообщает пресс- служба Днепропетровской областной госадминистрации.
Как сообщили в ОГА, официальное открытие мероприятия состоится 21 августа в 10:00. Авиашоу начнется в полдень и продлится 3 часа. В воздухе развернут огромный флаг Украины. Самолеты будут кружить между облаков в зрелищных кульбитах.
Откроет концертную программу в 15:00 победительница «Евровидения-2004», народная артистка Украины Руслана, а в 16:00 ее сменит Ivan NAVI.
В течение дня на аэродроме будут работать детские площадки, фудкорты и ярмарка. Вход для всех желающих свободный.
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