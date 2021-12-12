Свидетелю убийства Гандзюк дали пять лет условно

10:52 14 Июль Киев, Украина

Подозреваемый член херсонской организованной преступной группы Павел Пилипенко, который является свидетелем по делу о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, пошел на сделку со следствием. Он получил пять лет условно с испытательным сроком в три года за массовые беспорядки возле Олешковского райсовета в 2018 году.

Свидетель по делу об убийстве Екатерины Гандзюк и, по версии следствия, член херсонской организованной преступной группы Павел Пилипенко пошел на сделку со следствием и получил условный приговор. Об этом сообщил прокурор по делу убийства Екатерины Гандзюк Андрей Синюк.

По его словам, Пилипенко получил пять лет условно с испытательным сроком в три года за массовые беспорядки у Олешковского райсовета в 2018 году. Соответствующее решение 9 июля принял Каховский суд Херсонской области.

20 января после спецоперации в Херсонской области Пилипенко сообщили о подозрении в создании преступной организации, массовых беспорядках и умышленном повреждении и уничтожении чужого имущества. Пилипенко взяли под стражу и удерживали в изоляторе временного содержания Службы безопасности Украины и Лукьяновском СИЗО, где он получал угрозы якобы от людей, связанных с главой Херсонского областного совета Владиславом Мангером, которого подозревают в организации нападения на Гандзюк.

По подозрению Пилипенко речь шла о двух эпизодах 2018 года: он участвовал в поджоге автомобилей общественных активистов "Союза участников АТО" Александра Цегельника и Юрия Марудова и организовал массовые беспорядки у Олешковского районного совета.

По данным следствия, еще один фигурант дела о нападении на Гандзюк, Игорь Павловский, дал устное указание Сергею Торбину и Пилипенко найти людей для массовых беспорядков и запугивания. Те привели 50 человек.

Друг Екатерины Гандзюк, активист из Херсона Александр Власов рассказал, что Павел Пилипенко по кличке Золотой еще с 90-х годов занимался угоном автомобилей, за что сидел в тюрьме. Он якобы входил в группировку еще одного предполагаемого организатора нападения на Гандзюк, Алексея Левина. Пилипенко был знаком с бывшим заместителем экс-председателя Херсонской областной государственной администрации Евгением Рищуком, сказал Власов.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

Пилипенко сказал, что с Мангером познакомился только в 2018 году, когда решался вопрос о предоставлении статуса участника боевых действий бывшим военным. Он добавил, что с Павловским общался исключительно по вопросам волонтерства, а с Сергеем Торбиным познакомился на войне.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следствие считает Мангера заказчиком, а бизнесмена с уголовным прошлым Алексея Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2, ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).

Сторона защиты отметила, что вина Мангера не доказана ничем, кроме слов про "Николаевича", о котором якобы упоминал Левин во время разговора с Торбиным, со слов последнего, а также в первоочередных показаниях Игоря Павловского. Однако впоследствии Павловский о них забыл.