"Суспільне": в воскресенье, 28 ноября, состоится премьера документального фильма-расследования "Торговцы мечтами"

На общественном телеканале "UA: Перший" выйдет премьера документального фильма "Торговцы мечтами", в котором проводится расследование о том, как в Украине работает индустрия суррогатного материнства, и какими правами наделяют новорожденных для иностранцев, об этом сообщает "Суспільне".

Авторами фильма стали Алла Садовник, Инна Билецкая, Александр Стратонов и Дмитрий Бондарь.

Как рассказали сами авторы документального фильма, подобных предложений от иностранцев, чтобы выносить детей, поступают сотни и тысячи. Услуга суррогатного материнства оплачивается в 16 тысяч долларов, и многие украинские женщины соглашаются выносить ребенка. К сожалению, статистики официальной нет, чтобы говорить о точных цифрах.

В фильме будут затронуты многие вопросы, в том числе - какими мотивами руководствуются украинские женщины, соглашаясь на участие в суррогатном материнстве, материальное вознаграждение, с какими ограничениями может столкнуться украинская женщина, а также какая дальнейшая судьба младенца, если от него отказываются заказчики.

Фильм под названием "Торговцы мечтами" выйдет в прямой эфир в воскресенье, 28 ноября, в 13:30 на телеканале "UA: Перший". Впоследствии фильм будет доступен на канале YouTube.