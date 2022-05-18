Супрун предложила провести декоммунизацию аптечки

08:59 17 декабря Киев, Украина

По мнению Уляны Супрун остатки "советчины" продолжают преследовать украинцев, экс-руководитель Минздрава призвала общество избавиться от пережитков прошлого, хранящихся в обычных домашних аптечках.

Так, она перечислила препараты, которые уже давно потеряли свою эффективность и назвала причину, почему с некоторыми лекарствами лучше попрощаться. Об этом Супрун написала на своей странице в Facebook.



Супрун рекомендует обновить вместилище лекарств, выбросив оттуда перечисленные лекарства: