Супрун предложила провести декоммунизацию аптечки

По мнению Уляны Супрун остатки "советчины" продолжают преследовать украинцев, экс-руководитель Минздрава призвала общество избавиться от пережитков прошлого, хранящихся в обычных домашних аптечках.
Так, она перечислила препараты, которые уже давно потеряли свою эффективность и назвала причину, почему с некоторыми лекарствами лучше попрощаться. Об этом Супрун написала на своей странице в Facebook.
Супрун рекомендует обновить вместилище лекарств, выбросив оттуда перечисленные лекарства:
- Горчичники не помогут «прогреть» организм, «выгнать» болезнь, легче дышать или меньше кашлять. Адекватных научных доказательств таких эффектов горчичников не существует. Однако есть доказательства ожогов, которые они могут оставить на коже. Поэтому лучше горчицу использовать по назначению, употребляя в пищу.
Оксолиновая мазь не является чудо-средством, которое оказывает противовирусное действие и может остановить проникновение возбудителей болезни в организм. Но только научных обоснований такого действия нет. На самом деле мазь только блокирует носовой ход, затрудняет дыхание и мешает слизистой оболочке очиститься от частиц пыли, дыма или тех же возбудителей ОРВИ.
- Йод и зеленка, которые используют для ран можно просто заменить водой, без заливания йодом и зеленкой. Кроме этого, есть более безопасные и современные средства, которые не проигрывают в эффективности и, как минимум, не вызывают раздражений, боли, неприятных ощущений и не оставляют цветных меток на коже.
- То, что рану можно залить перекисью водорода и это поможет ей быстро зажить лучше — миф. Перекись водорода может быть эффективной для очищения раны. Но это же самое можно сделать, промыв рану водой.
Мазь Вишневского, которая была изобретена в 1927 году советским врачом-хирургом Вишневским и широко применялась для лечения ран, ожогов, язв кожи и нагноений в военные времена. По сути потому, что других лучших средств на то время не было. Но затем эта мазь «мигрировала» в больницы и гражданские аптечки, прежде всего, потому, что считали, что она помогает «вытягивать гной». Состав мази — березовый деготь и ксероформ (вещество, которое имеет недоказанное антисептическое действие). Во время нанесения мази на рану или нагноение, она покрывает его слоем пленки, что не дает влаге испаряться, поэтому нагревает это место. Супрун утверждает, что это не только не дает никакого лечебного эффекта, а наоборот может вызвать ряд осложнений — нагревание тканей способствует росту и размножению бактерий, поэтому небольшой порез может превратиться в более опасную рану с нагноением.
- Вьетнамская мазь «Звездочка» содержит ментол и эфирное масло мяты, эвкалиптовое масло, камфору, гвоздичное масло, парафин, пчелиный воск, вазелин и другие составляющие. Чаще всего мазь используют для лечения насморка или чтобы не подхватить вирусы, поэтому щедро смазывают нос внутри и вокруг него. Нанесение мази может вызывать боль, покраснение, аллергическую реакцию (чихание и раздражение нервных окончаний). Именно это может давать временное облегчение насморка, ощущение как будто «пробило» нос. Но никакого отношения собственно к лечению насморка или защиты от вирусов мазь не имеет. Наоборот она может мешать очищению слизистой носа и способствовать налипанию частиц пыли, дыма и возбудителей респираторных инфекций.
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