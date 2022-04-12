Суперкубок УЕФА 2025 может пройти на стадионе Харькова

Харьковский стадион "Металлист" имеет максимум возможностей для того, чтобы принять у себя Суперкубок УЕФА, который запланирован на 2025 год.
Об этом говорится на сайте городского совета.
Аргументируя свою позицию по этому вопросу, чиновники указывают, что "Харьков имеет развитую инфраструктуру, необходимую для проведения мероприятий столь высокого уровня", в том числе современный стадион, международный аэропорт, "мощный" гостиничный фонд, тренировочные базы и места для отдыха гостей города.
Терехов напомнил, что Харьков принимал матчи Евро 2012, а после того турнира на стадионе "Металлист" состоялось более 20 матчей Лиги Европы и Лиги чемпионов "с безупречными оценкам от экспертов УЕФА".
Терехов напомнил, что Харьков принимал матчи Евро 2012, а после того турнира на стадионе "Металлист" состоялось более 20 матчей Лиги Европы и Лиги чемпионов "с безупречными оценкам от экспертов УЕФА".
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