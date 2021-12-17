Судьба танкера Delfi в Одессе

17:48 21 Июль Киев, Украина

Новости Одессы: Танкер Delfi затонул в Одессе 8 месяцев назад, его судьба так и остается в "подвешенном состоянии". За эти месяцы из танкера несколько раз происходила утечка нефти.



Скорее всего, Delfi придется побыть местной достопримечательностью еще некоторое время. Несмотря на появление компании-судовладельца Delfi, британской Mister Drake PC, которая обеспечила спасательные работы, из-за технических проблем две попытки вытащить зажатый между каменной грядой и волнорезом танкер пока не увенчались успехом.



Если следующая попытка, назначенная на четверг, 23 июля, не решит проблему, то задача оттащить танкер будет передана в Администрацию морских портов Украины (АМПУ), рассказал бизнесмен Андрей Ставницер, который участвует в операции и чья компания P&O Maritime Ukraine бесплатно предоставила два буксира для ее осуществления.



Задержку спасения судна в Mister Drake PC объясняют рядом причин: от поиска компании, имеющей опыт работ подобной сложности (всего пришлось перепробовать четыре варианта, а нынешний подрядчик был найден только в марте), до выбора метода "спасения" — вместо распила танкера на части, по оценкам Mister Drake PC, занявшего бы 45 дней, из-за экологических рисков украинские власти решили сначала поставить Delfi на киль, а после — довести до порта Черноморск.



Такой способ несет в себе дополнительные технические сложности. Впрочем, всю ситуацию можно было предотвратить изначально. Справиться с ее последствиями до начала курортного сезона также было возможным для украинских властей.







