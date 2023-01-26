Страна-агрессор не дает согласие на обмен пленными

19:29 26 января Киев, Украина

Российская федерация не соглашается на обмен пленными и максимально затягивает этот процесс.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью "Общественному". Так, отвечая на вопрос, реалистичен ли обмен всех на всех, омбудсмен отметил, что пока нет. Объясняя почему, сказал:
"Российская сторона на него не согласна. Если бы такой обмен зависел только от нас, мы его давно сделали бы".
По словам Лубинца, первая инициатива на этот счет была о том, чтобы провести обмен всех на всех одной категории.
"Потому что когда мы берем Женевские конвенции, есть определенный приоритет - сначала возвращаются военнопленные женщины, потом раненые. От Украины постоянно звучат призывы провести обмен всех на всех, например, раненых. Но они не хотят этого делать", - подчеркнул омбудсмен.
При этом он заметил, что, говоря об обмене всех на всех, есть привязка к количеству.
"Российская сторона будет требовать: сколько они возвращают, столько же они хотят получить. Тяжелораненых украинских военнопленных на территории россии больше, чем тяжелораненых военнопленных россиян на территории Украины. Поэтому мы и предлагаем не обмен, а репатриацию, то есть возврат. В этом смысле нет привязки к количеству", - пояснил Лубинец.