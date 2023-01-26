Страна-агрессор не дает согласие на обмен пленными

Российская федерация не соглашается на обмен пленными и максимально затягивает этот процесс.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью "Общественному". Так, отвечая на вопрос, реалистичен ли обмен всех на всех, омбудсмен отметил, что пока нет. Объясняя почему, сказал:
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью "Общественному". Так, отвечая на вопрос, реалистичен ли обмен всех на всех, омбудсмен отметил, что пока нет. Объясняя почему, сказал:
По словам Лубинца, первая инициатива на этот счет была о том, чтобы провести обмен всех на всех одной категории.
При этом он заметил, что, говоря об обмене всех на всех, есть привязка к количеству.
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