Страна-агрессор не дает согласие на обмен пленными

19:29 26 января Киев, Украина





Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью "Общественному". Так, отвечая на вопрос, реалистичен ли обмен Российская федерация не соглашается на обмен пленными и максимально затягивает этот процесс.Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью "Общественному". Так, отвечая на вопрос, реалистичен ли обмен всех на всех , омбудсмен отметил, что пока нет. Объясняя почему, сказал:

"Российская сторона на него не согласна. Если бы такой обмен зависел только от нас, мы его давно сделали бы".

По словам Лубинца, первая инициатива на этот счет была о том, чтобы провести обмен всех на всех одной категории.

"Потому что когда мы берем Женевские конвенции, есть определенный приоритет - сначала возвращаются военнопленные женщины, потом раненые. От Украины постоянно звучат призывы провести обмен всех на всех, например, раненых. Но они не хотят этого делать", - подчеркнул омбудсмен.

При этом он заметил, что, говоря об обмене всех на всех, есть привязка к количеству.