Стороны продолжают прорабатывать детали соглашения по "вагнеровцам" – ISW

10:11 29 июня Киев, Украина

Постоянные сообщения о соглашении при посредничестве самопровозглашенного президента беларуси александра лукашенко о прекращении вооруженного восстания Группы Вагнера говорят о том, что привлеченные стороны все еще могут обсуждать детали соглашения.
 
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты опираются на независимую белорусскую мониторинговую группу The Hajun Project, которая привела данные отслеживания полетов 27 июня, согласно которым самолет пригожина вылетел с аэродрома Мачулищи (беларусь) в сторону москвы, а затем и в Санкт-Петербург.

ISW не может независимо подтвердить, действительно ли пригожин вернулся в россию, а также подробности предполагаемого визита, но пригожин, возможно, ненадолго вернулся, чтобы проработать дополнительные детали соглашения, заключенного с лукашенко. 

Представители пропагандистских СМИ опубликовали интервью с белорусским боевиком "Вагнера". Он сообщил, что вагнеровцы теперь будут не только в рф, но и значительная часть беларуси. К тому же в РБ открыли "новое боевое направление" ЧВК "Вагнер", добавил боевик.

Ссылаясь на росСМИ, аналитики пишут, что с пригожиным в беларусь уехало только 1000 бойцов Вагнера.
"Снимки от 27 июня показывают строительство нового военного объекта в Осиповичском районе, который не был виден по состоянию на 13 июня, предполагая, что на снимках могло быть строительство тренировочного лагеря вагнеровцев в беларуси", — говорится в сообщении.
ISW не может подтвердить, связан ли этот объект каким-либо образом с ЧВК "Вагнер". Однако распространенные спекуляции вокруг позиции пригожина в беларуси свидетельствуют о том, что некоторые аспекты соглашения все еще прорабатываются.