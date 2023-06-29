Стороны продолжают прорабатывать детали соглашения по "вагнеровцам" – ISW

10:11 29 июня Киев, Украина

Постоянные сообщения о соглашении при посредничестве самопровозглашенного президента беларуси александра лукашенко о прекращении вооруженного восстания Группы Вагнера говорят о том, что привлеченные стороны все еще могут обсуждать детали соглашения.





Эксперты опираются на независимую белорусскую мониторинговую группу The Hajun Project, которая привела данные отслеживания полетов 27 июня, согласно которым самолет



ISW не может независимо подтвердить, действительно ли пригожин вернулся в россию, а также подробности предполагаемого визита, но пригожин, возможно, ненадолго вернулся, чтобы проработать дополнительные детали соглашения, заключенного с лукашенко.



Представители пропагандистских СМИ опубликовали интервью с белорусским боевиком "Вагнера". Он сообщил, что вагнеровцы теперь будут не только в рф, но и значительная часть беларуси. К тому же в РБ открыли "новое боевое направление" ЧВК "Вагнер", добавил боевик.



Ссылаясь на росСМИ, аналитики пишут, что с пригожиным в беларусь уехало только 1000 бойцов Вагнера. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) Эксперты опираются на независимую белорусскую мониторинговую группу The Hajun Project, которая привела данные отслеживания полетов 27 июня, согласно которым самолет пригожина вылетел с аэродрома Мачулищи (беларусь) в сторону москвы, а затем и в Санкт-Петербург.ISW не может независимо подтвердить, действительно ли пригожин вернулся в россию, а также подробности предполагаемого визита, но пригожин, возможно, ненадолго вернулся, чтобы проработать дополнительные детали соглашения, заключенного с лукашенко.Представители пропагандистских СМИ опубликовали интервью с белорусским боевиком "Вагнера". Он сообщил, что вагнеровцы теперь будут не только в рф, но и значительная часть беларуси. К тому же в РБ открыли "новое боевое направление" ЧВК "Вагнер", добавил боевик.Ссылаясь на росСМИ, аналитики пишут, что с пригожиным в беларусь уехало только 1000 бойцов Вагнера.

"Снимки от 27 июня показывают строительство нового военного объекта в Осиповичском районе, который не был виден по состоянию на 13 июня, предполагая, что на снимках могло быть строительство тренировочного лагеря вагнеровцев в беларуси", — говорится в сообщении.

ISW не может подтвердить, связан ли этот объект каким-либо образом с ЧВК "Вагнер". Однако распространенные спекуляции вокруг позиции пригожина в беларуси свидетельствуют о том, что некоторые аспекты соглашения все еще прорабатываются.