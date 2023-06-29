Стороны продолжают прорабатывать детали соглашения по "вагнеровцам" – ISW

Постоянные сообщения о соглашении при посредничестве самопровозглашенного президента беларуси александра лукашенко о прекращении вооруженного восстания Группы Вагнера говорят о том, что привлеченные стороны все еще могут обсуждать детали соглашения.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Эксперты опираются на независимую белорусскую мониторинговую группу The Hajun Project, которая привела данные отслеживания полетов 27 июня, согласно которым самолет пригожина вылетел с аэродрома Мачулищи (беларусь) в сторону москвы, а затем и в Санкт-Петербург.
ISW не может независимо подтвердить, действительно ли пригожин вернулся в россию, а также подробности предполагаемого визита, но пригожин, возможно, ненадолго вернулся, чтобы проработать дополнительные детали соглашения, заключенного с лукашенко.
Представители пропагандистских СМИ опубликовали интервью с белорусским боевиком "Вагнера". Он сообщил, что вагнеровцы теперь будут не только в рф, но и значительная часть беларуси. К тому же в РБ открыли "новое боевое направление" ЧВК "Вагнер", добавил боевик.
Ссылаясь на росСМИ, аналитики пишут, что с пригожиным в беларусь уехало только 1000 бойцов Вагнера.
Эксперты опираются на независимую белорусскую мониторинговую группу The Hajun Project, которая привела данные отслеживания полетов 27 июня, согласно которым самолет пригожина вылетел с аэродрома Мачулищи (беларусь) в сторону москвы, а затем и в Санкт-Петербург.
ISW не может независимо подтвердить, действительно ли пригожин вернулся в россию, а также подробности предполагаемого визита, но пригожин, возможно, ненадолго вернулся, чтобы проработать дополнительные детали соглашения, заключенного с лукашенко.
Представители пропагандистских СМИ опубликовали интервью с белорусским боевиком "Вагнера". Он сообщил, что вагнеровцы теперь будут не только в рф, но и значительная часть беларуси. К тому же в РБ открыли "новое боевое направление" ЧВК "Вагнер", добавил боевик.
Ссылаясь на росСМИ, аналитики пишут, что с пригожиным в беларусь уехало только 1000 бойцов Вагнера.
ISW не может подтвердить, связан ли этот объект каким-либо образом с ЧВК "Вагнер". Однако распространенные спекуляции вокруг позиции пригожина в беларуси свидетельствуют о том, что некоторые аспекты соглашения все еще прорабатываются.
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