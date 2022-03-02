Сторонники ОПЗЖ вышли на митинг против продажи земли

12:23 02 Июнь Киев, Украина

Под окнами ВРУ собрались несогласные с введением в Украине рынка земли.

Сторонники партии Оппозиционная платформа - За жизнь требуют отменить закон, который разрешает продажу сельскохозяйственной земли.

Участники акции протеста обратились к иностранным инвесторам с призывом не покупать украинскую землю, так как "закон, позволяющий ее продажу, будет отменен, а земля национализирована".

Ситуация на митинге спокойная, полицейские охраняют общественный порядок.