"СтопСуржик": новый чат-бот поможет улучшить украинский язык

20:45 09 ноября Киев, Украина

Появился новый чат-бот "СтопСуржик", с его помощью вы сможете переводить суржик и проверять себя на знание украинского языка.



Денис Карпенко, руководитель FlashBot. Pro и Лидия Карпенко соавтор чата, сообщают, что работы над мобильным ботом велась в пределах месяца. К тому же "СтопСуржик" будут дополнять каждый день, и словарь еще увеличится в объеме. По словам разработчика, источники украинского суржика абсолютно разные. Это был и сборник 1994 года, и примеры из живой речи украинцев.

"Сейчас это более 3300 слов и словосочетаний. Этот чат-бот может стать вашим преданным помощником, если вы ему доверитесь. Он не хмурится и не оценивает ваши знания, не смотрит свысока и не морализирует. Он просто помогает научиться говорить правильно", — рассказывают в команде разработчиков.

Авторы считают, что преимущество чата в том, что он всегда находится "под рукой", и пользователь может воспользоваться им в любую минуту. "Бот — это начало развития автономных помощников для людей. Он берет на себя всю рутину, давая вам время на жизнь", — убеждены создатели проекта. Новый чат-бот позволяет узнавать, какое слово из суржика соответствует украинскому аналогу. Пользователь может ежедневно проверять себя и получать новые знания, при этом обогащать свою речь.



Так же пользователь может сам добавить слово-суржик и его значение на украинском.