Столичные власти закрывают глаза на незаконный снос старых зданий и строительство новых

14:09 14 Январь Киев, Украина

Незаконная застройка столицы продолжается. На этот раз речь идет о территории в Оболонском районе Киева , где должна была состояться реконструкция старой двухэтажки, но там построят новый жилой комплекс высотой 16 этажей.

Выяснилось, что работы будут выполняться фирмой «Малстрит», которая в июле 2021 года получила в аренду от местных властей участок площадью почти пол гектара сроком на 5 лет. На этой территории она должна была реконструировать нежилое здание, которое принадлежит ей на основании договора купли-продажи от июня 2019 года.

Но мэрия города позволила изменить целевое назначение земли — по «строительству и обслуживанию зданий кредитно-финансовых учреждений» на «многоквартирное жилищное строительство».



Теперь фирма имеет законное право не проводить реконструкцию, а начать новое строительство, чем и активно занимается. Ведь на декабрь старый дом уже был по меньшей мере наполовину снесен. По данным план территории, включающий данный участок отсутствует.



Следует добавить, что в сентябре 2021 года «Малстрит» получило в ГАСИ разрешение на выполнение строительных работ на основании старых МУО. На сегодняшний день он значится как действующий документ.