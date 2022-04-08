Столичные школы перейдут на электронные дневники и журналы

19:18 11 ноября Киев, Украина

Уже с 2021 года школы Киева полностью откажутся от бумажных журналов и введут электронные классные журналы и дневники.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА в среду, 11 ноября.

И. о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский сообщил, что с первого сентября почти все 1-4 классы перешли на работу в системе "Электронный классный журнал". Но для полного перехода всех классов на такой формат работы нужно обеспечить подключение к интернету в каждой школе и в каждом кабинете.



Сообщается, что в период дистанционного обучения электронные журналы и дневники использовали 64% учреждений общего среднего образования города. Однако, кроме ведения "электронного журнала", учителя были обязаны вести и бумажный вариант журнала.