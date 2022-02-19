Столичные активисты принесли дрова и бензин под посольство РФ в Киеве. Видео

Киевская ячейка Движения "Демократична сокыра" устроила акцию у посольства Российской Федерации в Киеве, где недавно заметили дым.
Ее участники принесли к зданию посольства дрова и канистру с горючим.
По его словам, представители полиции подошли к активистам с огнетушителем, выяснили детали и спокойно отошли.
Журналисты и прохожие выразили свою поддержку участникам акции. Напомним, над зданием российского посольства в Киеве был замечен дым. Пользователи соцсетей предположили, что там уничтожают какие-нибудь важные документы. В то же время в самом посольстве уверяют, что никаких инцидентов не было.
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