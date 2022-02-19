Столичные активисты принесли дрова и бензин под посольство РФ в Киеве. Видео

17:19 17 Февраль Киев, Украина

Киевская ячейка Движения "Демократична сокыра" устроила акцию у посольства Российской Федерации в Киеве, где недавно заметили дым.

Ее участники принесли к зданию посольства дрова и канистру с горючим.

«В новостях мы прочитали, что Российское посольство пылает. Мы люди добрые, поэтому решили им принести гуманитарную помощь, чтобы пылало ярче. Мы принесли немного дров, чтобы бросить у огня посольства страны, которая с нами воюет», - заявил представитель Демсокири Владислав Гребельник.

По его словам, представители полиции подошли к активистам с огнетушителем, выяснили детали и спокойно отошли.



Журналисты и прохожие выразили свою поддержку участникам акции. Напомним, над зданием российского посольства в Киеве был замечен дым. Пользователи соцсетей предположили, что там уничтожают какие-нибудь важные документы. В то же время в самом посольстве уверяют, что никаких инцидентов не было.