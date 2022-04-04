Столичное метро. Началось движение по Южному мосту

С сегодняшнего дня, 4 апреля, с 8:30 метрополитен возобновляет сообщение через Южный мост.
Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
«Движение «зеленой» ветвью организовано от станции «Сырец» до станции «Выдубичи», а также от станции «Выдубичи» до станции «Красный хутор». Также работает пересадка «Золотые ворота» – «Театральная», – рассказал он.
"Красная линия" функционирует от станции "Шулявская" до станции "Театральная". «Синяя» линия – от станции «Героев Днепра» до станции «Теремки».
Без остановки поезда проследуют мимо станции: «Майдан Незалежности», «Площадь Льва Толстого», «Дворец спорта» и «Кловская». Средний интервал на линиях составляет 1 час. Обратите внимание, что график работы может оперативно изменяться при необходимости.
Для перевозки пассажиров метрополитен будет работать до 19:00. Подземные станции продолжат круглосуточно принимать людей как укрытия.
Также с сегодняшнего дня возобновляет работу скоростной трамвай №3 «Борщаговской» линии – от станции «Ромена Ролана» до станции «Старовокзальная».
На Северном мосту полностью восстановлено движение в обоих направлениях. «Для автомобильного сообщения левого и правого берега Киева работает Дарницкий и Северный мосты. На Северном мосту полностью восстановлено движение по обоим направлениям», – рассказал Николай Поворозник.
Южный мост остается открытым для общественного транспорта.
«Движение «зеленой» ветвью организовано от станции «Сырец» до станции «Выдубичи», а также от станции «Выдубичи» до станции «Красный хутор». Также работает пересадка «Золотые ворота» – «Театральная», – рассказал он.
"Красная линия" функционирует от станции "Шулявская" до станции "Театральная". «Синяя» линия – от станции «Героев Днепра» до станции «Теремки».
Без остановки поезда проследуют мимо станции: «Майдан Незалежности», «Площадь Льва Толстого», «Дворец спорта» и «Кловская». Средний интервал на линиях составляет 1 час. Обратите внимание, что график работы может оперативно изменяться при необходимости.
Для перевозки пассажиров метрополитен будет работать до 19:00. Подземные станции продолжат круглосуточно принимать людей как укрытия.
Также с сегодняшнего дня возобновляет работу скоростной трамвай №3 «Борщаговской» линии – от станции «Ромена Ролана» до станции «Старовокзальная».
На Северном мосту полностью восстановлено движение в обоих направлениях. «Для автомобильного сообщения левого и правого берега Киева работает Дарницкий и Северный мосты. На Северном мосту полностью восстановлено движение по обоим направлениям», – рассказал Николай Поворозник.
Южный мост остается открытым для общественного транспорта.
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