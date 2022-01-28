Столица отметила годовщину освобождения от большевиков

17:08 10 Май Киев, Украина

Киев е отметили 101-ю годовщину освобождения от большевиков и отдали дань памяти польско-украинскому братству по оружию.

В церемонии приняли участие представители Вооруженных Сил Украины, Украинского института национальной памяти, Министерства иностранных дел Украины, Государственной службы этнополитики и свободы совести, Польского института в Киеве, а также представители общественности. Первая часть мероприятия состоялась у памятника "Старшинам Армии УНР - уроженцам города Киева", а вторая - на могиле воинов Войска Польского на Байковом кладбище.

"Освобождение украинской столицы от большевиков - это уникальное событие, потому что это последнее вступление регулярных украинских войск в столицу, последний контроль украинской столицы украинцами перед окончательным падением украинской государственности и окончательной оккупацией украинских территорий русскими", - рассказал начальник отдела учета и сохранения мест памяти УИНП Павел Подобед.

Он отметил, что мероприятие организовано центральными органами исполнительной власти, в частности, Вооруженными силами Украины, Украинским институтом национальной памяти.

"Это не просто инициатива общественности или отдельного священника. Это позиция государства, которая демонстрирует, что корни нашей государственности - не Красная армия и не Советский Союз. Организация мероприятия свидетельствует об осознании государством того, что украинская государственность была заложена тогда, 101 год назад", - подчеркнул Подобед.

Продолжение мероприятия состоялось на Байковом кладбище, где находится могила воинов Войска Польского.



Все присутствующие возложили цветы на могилу польских военных. Прозвучала молитва за душами павших воинов.