Столица Литвы делится с Украиной оконным стеклом

09:22 30 апреля Киев, Украина

Оконное стекло – вот в чем на сегодня нуждаются города и села Украины, пострадавшие от вражеских обстрелов. К сожалению, страна не в состоянии удовлетворить эту потребность. Жителей и бизнес Вильнюса призывают сдавать оконные стекла и стеклопакеты для восстановления жилья в Украине, поврежденного обстрелами РФ. С соответствующим обращением выступил мэр литовской столицы Ремигиюс Шимашюс в Facebook.

По его словам, мэры и жители украинских городов просят помощи в восстановлении окон, поскольку во многих домах вместо оконных стекол - дыры, кое-где закрытые картоном.

"Украине нужно оконное стекло – давайте им поможем… Если вы бизнес, у вас могут остаться окна от вашего отремонтированного дома. Если вы делаете стекло – вы можете внести свой вклад в помощь Украине. Я уже пригласил компании муниципалитета Вильнюса, сообщество застройщиков и членов Ассоциации строителей Литвы. Спасибо всем, кто быстро отозвался", - пишет Шимашюс.

Он также призвал соотечественников провести инвентаризацию своих гаражей и дач в поисках стройматериалов, которые могли остаться после ремонта. Для сбора подходят целые стеклянные листы площадью не менее 1 кв. (можно с рамами) и стеклопакеты. Шимашюс указал пункты, куда можно сдать.

При этом доставку стекла в Украину самоуправление столицы Литвы берет на себя.

Кроме того, Литва отправила в Украину тяжелые минометы, а литовские художницы создали "кровавый" пруд у посольства РФ в Вильнюсе.