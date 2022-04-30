Столица Литвы делится с Украиной оконным стеклом

Оконное стекло – вот в чем на сегодня нуждаются города и села Украины, пострадавшие от вражеских обстрелов. К сожалению, страна не в состоянии удовлетворить эту потребность. Жителей и бизнес Вильнюса призывают сдавать оконные стекла и стеклопакеты для восстановления жилья в Украине, поврежденного обстрелами РФ. С соответствующим обращением выступил мэр литовской столицы Ремигиюс Шимашюс в Facebook.
По его словам, мэры и жители украинских городов просят помощи в восстановлении окон, поскольку во многих домах вместо оконных стекол - дыры, кое-где закрытые картоном.
Он также призвал соотечественников провести инвентаризацию своих гаражей и дач в поисках стройматериалов, которые могли остаться после ремонта. Для сбора подходят целые стеклянные листы площадью не менее 1 кв. (можно с рамами) и стеклопакеты. Шимашюс указал пункты, куда можно сдать.
При этом доставку стекла в Украину самоуправление столицы Литвы берет на себя.
Кроме того, Литва отправила в Украину тяжелые минометы, а литовские художницы создали "кровавый" пруд у посольства РФ в Вильнюсе.
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