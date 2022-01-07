Стоимость регистрации авто можно рассчитать при помощи онлайн-калькулятора

09:24 07 Январь Киев, Украина

В Украине заработал специальный онлайн-калькулятор, способный просчитать важные и необходимые задачи, связанные с транспортными средствами, и не только.

Об этом заявили в главном сервисном центре Министерства внутренних дел Украины.



Итак, в сообщении говорится, что теперь украинцы могут с легкостью рассчитать приблизительную стоимость регистрации, в том числе и перерегистрации транспортного средства. Есть теперь возможность своевременно просчитать сумму сбора, подлежащего обязательному государственному пенсионному страхованию.



А также многофункциональность калькулятора позволяет выяснить, необходимо ли платить налог на доход и военный сбор при отчуждении. И в случае, если нужно, каким будет его размер.



Онлайн-калькулятор станет крайне важным для подобных просчетов, поскольку, как отмечают в сервисном центре МВД, с 1 января 2022 года ставки сборов на обязательное пенсионное страхование изменились.