Стоимость обучения в ВУЗах Украины в 2021 году может подорожать

Стоимость обучения в высших учебных заведениях повысится со следующего года. Об этом заявил и. о. министра образования и науки Сергей Шкарлет в интервью Mind.
"Есть постановление КМУ от 3 марта 2020 года № 191. Оно определяет стоимость подготовки специалистов, обучающихся в учреждениях высшего образования государственной и коммунальной форм собственности по отдельным специальностям (31 из 121) за счет средств физических или юридических лиц, – так называемую индикативную себестоимость. На следующий год планируется уже 70% индикативной себестоимости независимо от учебного плана и наполнения образовательной программы", - сказал Сергей Шкарлет.
Он добавил, что сейчас стоимость обучения составляет 28-36 тыс. грн в год. Дешевле считаются гуманитарные специальности, а инженерные и ИТ - дороже. При этом в первую очередь стоимость зависит от учебного плана и объема образовательной программы, а также наполнения преподавателей.
По данным Шкарлета, сейчас в учреждениях становится более распространенной практика демпинга - занижения платы для привлечения большего количества соискателей образования для обучения по контракту.
Следует отметить, что индикативная себестоимость будет применяться только для 31 из 121 специальности. Благодаря внедрению этого университеты будут иметь достаточно финансового ресурса для обеспечения качественного образовательного процесса.
Как известно, в 2020 году минимальный размер платы за обучение для студентов 1-го курса контрактной формы по этим (31) специальностям составляет 60% данной себестоимости. В случае если 60% индикативной себестоимости меньше трех среднемесячных заработных плат штатных работников в пределах области расположения учебного заведения, то стоимость обучения будет равна этим трем среднемесячным заработным платам.
"Есть постановление КМУ от 3 марта 2020 года № 191. Оно определяет стоимость подготовки специалистов, обучающихся в учреждениях высшего образования государственной и коммунальной форм собственности по отдельным специальностям (31 из 121) за счет средств физических или юридических лиц, – так называемую индикативную себестоимость. На следующий год планируется уже 70% индикативной себестоимости независимо от учебного плана и наполнения образовательной программы", - сказал Сергей Шкарлет.
Он добавил, что сейчас стоимость обучения составляет 28-36 тыс. грн в год. Дешевле считаются гуманитарные специальности, а инженерные и ИТ - дороже. При этом в первую очередь стоимость зависит от учебного плана и объема образовательной программы, а также наполнения преподавателей.
По данным Шкарлета, сейчас в учреждениях становится более распространенной практика демпинга - занижения платы для привлечения большего количества соискателей образования для обучения по контракту.
Следует отметить, что индикативная себестоимость будет применяться только для 31 из 121 специальности. Благодаря внедрению этого университеты будут иметь достаточно финансового ресурса для обеспечения качественного образовательного процесса.
Как известно, в 2020 году минимальный размер платы за обучение для студентов 1-го курса контрактной формы по этим (31) специальностям составляет 60% данной себестоимости. В случае если 60% индикативной себестоимости меньше трех среднемесячных заработных плат штатных работников в пределах области расположения учебного заведения, то стоимость обучения будет равна этим трем среднемесячным заработным платам.
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