Стоимость горячих батарей в квартирах будет определять местная власть

20:04 07 июля Киев, Украина

В Украине на сегодняшний день существует 28 производителей и поставщиков тепловой энергии, тарифы для населения, которые они запросят в будущем отопительном сезоне будет регулировать местная власть.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.



Соответствующие изменения Регулятор сегодня внес в Лицензионные условия хоздеятельности в сфере поставок тепла.



"Передается на местный уровень государственное регулирование 28 субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность по производству, транспортировке и поставке тепловой энергии. Таким образом устанавливать тарифы и утверждать планы развития для таких лицензиатов будут местные органы власти", - сказано в сообщении.



"При этом Регулятор будет осуществлять методическую работу и методологическую помощь по вопросам государственного регулирования предприятий теплоснабжения, регулирование которых будет происходить на местном уровне и продолжать нормативно-правовое обеспечение их деятельности", - пообещал председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк.