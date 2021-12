Стивен Кинг продолжил свою благотворительную традицию

20:40 13 Июль Киев, Украина

Король ужасов, известный американский писатель продолжает традицию благотворительного сотрудничества с кинорежиссерами.

Стивен Кинг, американский писатель, позволит экранизировать три новеллы из сборника If it bleeds всего за один доллар. Режиссерами станут Бен Стиллер, Джон Ли Хэнкок и Даррен Аронофски.



Известный американский писатель продолжает традицию благотворительного сотрудничества с кинорежиссерами. Сборник рассказов If it bleeds увидел свет в апреле 2020 года.





Первый из "однодолларовых" рассказов называется "Телефон мистера Харригана". Это история об истории общения между мальчиком и его умершим соседом. Съемками фильма для платформы Netflix займутся Райан Мерфи (один из создателей "Американской истории ужасов") и Джон Ли Хэнкок. Второй рассказ, "Крыса", выкупил Бен Стиллер ("Друзья", "Счастливчик Гилмор", "Ночь в музее", "Знакомство с Факерами"). Он станет и режиссером, и исполнителем главной роли в фильме о писателе, который вступил в договорные отношения с крысой.