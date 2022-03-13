Стивен Кинг: это Путинская война

09:43 13 марта Киев, Украина

Один из наиболее известных американских писателей современности Стивен Кинг поддержал украинский народ в противостоянии агрессии российских оккупантов.

 
"Это путинская война. Женщины и дети гибнут от его рук. Жизненно важно, чтобы русский народ понимал происходящее. Крайне важно разрушить стену дезинформации," - написал обладатель титула "Короля ужасов".