Степанов советует на новогодние праздники оставаться в Украине

Перед посещением других стран очень важно быть осведомленным о ситуации с развитием пандемии в этой стране. Данную информацию можно получить на сайте Министерства иностранных дел.

"Советуем воздержаться от соответствующих путешествий во время пандемии на эти новогодние каникулы... Если вы уже решили поехать, посмотрите информацию о ситуации в этой стране по COVID-19, условия визита к ней. Это все можно посмотреть на сайте Министерства иностранных дел. Во-вторых, обязательно соблюдайте все правила безопасности, пока вы будете находиться в другой стране", - заявил Степанов.