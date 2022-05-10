Степанов советует на новогодние праздники оставаться в Украине

10:34 11 декабря Киев, Украина

Перед посещением других стран очень важно быть осведомленным о ситуации с развитием пандемии в этой стране. Данную информацию можно получить на сайте  Министерства иностранных дел.

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Советуем воздержаться от соответствующих путешествий во время пандемии на эти новогодние каникулы... Если вы уже решили поехать, посмотрите информацию о ситуации в этой стране по COVID-19, условия визита к ней. Это все можно посмотреть на сайте Министерства иностранных дел. Во-вторых, обязательно соблюдайте все правила безопасности, пока вы будете находиться в другой стране", - заявил Степанов.