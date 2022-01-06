Степанов собирается обсудить концепцию развития психиатрической помощи с ведущими специалистами данной отрасли

Министр здравоохранения Максим Степанов в который раз подчеркнул удручающее состояние психиатрических больниц в Украине. Он обратился ко всем ведущими специалистам этой отрасли за помощью в разработке концепции развития психиатрической медицины.
"У нас в 2019 году за психиатрической помощью в общем обратилось около 302 тысяч граждан. Это больше, чем в 2018 году. Это тот вид медицинской помощи, который очень важен, и на который мы не можем не обращать внимания", - сказал Степанов.
Он отметил, что начиная с 1 апреля именно психиатрические больницы получили наибольший дефицит финансирования и оказались на грани закрытия. По его словам, особенно это коснулось специализированных психиатрических больниц, где лечатся больные хроническими психическими заболеваниями. Их около 22 тысяч.
Степанов добавил, что сегодня будет проведено совещание с руководителями психиатрических больниц, со всеми ведущими специалистами психиатрической отрасли.
"У нас есть соответствующая концепция по развитию психиатрической помощи на территории нашей страны до 2030 года. Именно со специалистами отрасли я хочу обсудить, как мы будем ее выполнять, какие внести изменения, как двигать эту отрасль медицины", - сказал глава Минздрава.
Он отметил, что начиная с 1 апреля именно психиатрические больницы получили наибольший дефицит финансирования и оказались на грани закрытия. По его словам, особенно это коснулось специализированных психиатрических больниц, где лечатся больные хроническими психическими заболеваниями. Их около 22 тысяч.
Степанов добавил, что сегодня будет проведено совещание с руководителями психиатрических больниц, со всеми ведущими специалистами психиатрической отрасли.
"У нас есть соответствующая концепция по развитию психиатрической помощи на территории нашей страны до 2030 года. Именно со специалистами отрасли я хочу обсудить, как мы будем ее выполнять, какие внести изменения, как двигать эту отрасль медицины", - сказал глава Минздрава.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии